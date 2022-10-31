МИД России призвал Зеленского прекратить провокации на Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев не оставляет планов вернуть под свой контроль Запорожскую АЭС, Москва призывает Зеленского и его западных спонсоров прекратить грозящие аварией провокации на станции, заявили сегодня, 31 октября, в российском МИДе.

"Призываем режим Владимира Зеленского и его западных спонсоров к прекращению безрассудных и грозящих аварией провокаций в отношении ЗАЭС, что может привести к самым серьезным последствиям", - отметили в МИД РФ.

ВСУ в течение суток три раза обстреляли Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, всего было выпущено десять снарядов, об этом в прошедшее воскресенье сообщало минобороны России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 октября 2022 года можно прочитать здесь.