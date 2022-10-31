МИД РФ выразил протест послу Нидерландов Плуху из-за попыток вербовки военного атташе России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД РФ выразил протест послу Нидерландов из-за действий зарубежных спецслужб в отношении отечественных дипломатов, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

"В МИД России был вызван посол Нидерландов в Москве Бесхоор Плух. Ему был выражен решительный протест в связи с вербовочным подходом к военному атташе посольства РФ в Гааге 20 октября 2022 года со стороны представителя разведывательных служб Британии. В ходе беседы было подчеркнуто, что такого рода провокационные действия неприемлемы, противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и препятствуют нормальной работе российских загранучреждений", - уточнили в российском МИД.

В ведомстве также отметили, что за последние годы это уже не первая подобная провокация со стороны зарубежных спецслужб на территории Нидерландов.

Ранее МИД России выразил протест британскому послу в связи с “откровенно хамскими” высказываниями Лондона в адрес Путина. Также в российском министерстве иностранных дел заявили о недопустимости тиражирования заведомо ложной информации в заявлениях официального Лондона.