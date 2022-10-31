Мишустин поручил организовать жесткую систему контроля при обеспечении потребностей российской армии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для обеспечения потребностей Вооруженных сил России необходимо организовать жесткую систему контроля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии.

«Нужно ускорить реализацию мероприятий по медико-санитарному обслуживанию и соответствующей реабилитации, производству лекарств, медицинских изделий, контролировать полноту выплачиваемых денежных средств, а также социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей. Должны быть составлены подробные планы под каждую номенклатуру и каждое предприятие-изготовителя», – сказал глава правительства.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин призвал Координационный совет при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил увеличить темпы работы.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для решения проблемы с экипировкой для мобилизованных принимаются «энергичные меры».