Мадрид не получил от Киева доказательств "преступлений" блогера Шария и закрыл против него дело Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский блогер Анатолий Шарий сообщило том, что в Испании так и не дождались доказательств его "преступлений" от Генпрокуратуры Украины, в связи с чем дело против него было закрыто.

"Официально и документально. Ввиду того что Генпрокуратура Украины не передала Испании документы, подтверждающие вину Анатолия Шария, с него снимаются любые ограничения и дело его закрывается", - уточнил блогер в своем Телеграм-канале сегодня, 31 октября.

Он также добавил, что многократно призывал Киев "не стесняться и передать документы, которые подтверждают его "преступления".

Ранее блогер Шарий выложил видео с мэром Киева Кличко, летающим в аэротрубе в Испании.

Также ранее Служба безопасности Украины заподозрила Анатолия Шария в госизмене. Украинские следователи заявили, что блогер “действовал по заказу иностранных структур”.