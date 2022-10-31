МИД России назвал Бразилию сильным кандидатом в постоянные члены Совбеза ООН Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бразилия рассматривает Россией как сильный кандидат в постоянные члены в Совета безопасности Организации объединенных наций, заявило Министерство иностранных дел РФ.

«Высоко ценим роль Бразилии в международных делах, ее последовательную деятельность по укреплению конструктивных начал и формированию демократического, полицентричного мироустройства. Рассматриваем страну в качестве сильного кандидата на получение места постоянного члена Совета Безопасности ООН», – сказано на сайте ведомства.

В МИД России также прокомментировали итога президентских выборов в Бразилии. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, выигравший выборы Луис Инасиу Лула да Силва внес вклад в развитие отношений дружбы между Россией и Бразилией. В российском МИД выразили надежду на укрепление многопланового двустороннего сотрудничества и взаимодействия в ООН, БРИКС, «Группе двадцати» и на других площадках.

Напомним, ранее Соединенные Штаты выступили за расширение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совбеза ООН.