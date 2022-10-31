Матвиенко считает, что Украина превратилась в террористическое государство

Валентина Матвиенко, фото: пресс-служба совфеда РФ

Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко назвала Украину государством-террористом,подчеркнув, что угроза безопасности объектам критической инфраструктуры от терактов и диверсий является реальной.

"Важнейшим направлением работы Минтранса России в связи с введением в регионах РФ особых режимов реагирования выступает контроль за безопасностью на объектах транспорта. Для того, чтобы качественно выполнить эту задачу, требуется более тесная координация всех ветвей и уровней власти – и Минтранса, и силовых ведомств, и глав регионов", - заявила политик в ходе слушаний с руководителем Минтранса Виталием Савельевым.

Как считает Матвиенко, к этим вопросам нужно подходить с максимальной ответственностью, "учитывая реальную угрозу терактов и диверсий на объектах критической инфраструктуры, чем активно последнее время, ставшая уже террористическим государством, занимается Украина".

Ранее стало известно, что теракт на Крымском мосту организовал глава военной разведки Украины. Также к теракту причастны сотрудники и агентура Минобороны Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 октября 2022 года можно прочитать здесь.