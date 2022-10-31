ВС России отразили попытку украинских войск прорвать линию обороны в Херсонской области Фото: Александр КОЦ

Украинские военные пытались прорвать линию обороны на бериславском направлении в Херсонской области, атака была отбита, уничтожено два танка, сообщил сегодня, 31 октября, заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"На бериславском направлении опять нацисты пытались прорвать линию обороны. Два танка уничтожено. Количество убитых нацистов и наемников уточняется", - сообщил Стремоусов в своем Telegram-канале.

Также он добавил, что атаку украинских войск удалось отбить.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 октября 2022 года можно прочитать здесь.