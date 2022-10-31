На Украине сообщили, что израсходовали большую часть оборудования для ремонта энергосистемы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большая часть оборудования для восстановления энергетической системы Украины израсходована, сообщил исполнительный директор украинского энергохолдинга "ДТЭК" Дмитрий Сухарук.

"Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас имелся на складах... Какой-то объем оборудования мы смогли приобрести. К сожалению, стоимость оборудования, которое нужно купить, сейчас оценивается в сотни миллионов долларов…", - сказал он в эфире украинского телемарафона "Единые новости".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.