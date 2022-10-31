Путин начал переговоры Алиевым в Сочи Фото: REUTERS

В Сочи начались переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Российский лидер на встрече с азербайджанским коллегой отметил, что миротворческий контингент РФ должным образом выполняет свою миссию в Нагорном Карабахе.

«Сейчас наш миротворческий контингент выполняет свою миссию так, как он и должен это делать. За эти оценки я вам благодарен», – сказал глава российского государства.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 31 октября, президент России провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российский лидер заявил о необходимости завершить карабахский конфликт, отметив, что у Еревана есть к этому политическая воля.

В ходе встречи с главой армянского правительства российский президент напомнил, что совсем недавно по инициативе Армении была проведена онлайн-встреча на уровне глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).