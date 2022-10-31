Американцы солидарны с митингующими в Чехии против антироссийских санкций

Американское издание Breitbart опубликовало мнения своих читателей, выражающих поддержку демонстрантам в Чехии против оказания помощи Украине и санкций в отношении России. Фото: REUTERS

Американское издание Breitbart опубликовало мнения своих читателей, выражающих поддержку демонстрантам в Чехии против оказания помощи Украине и санкций в отношении России.

"Вот вам оптимистичный сценарий. Протестующие заставляют чешское правительство уйти в отставку. Новое правительство Чехии вынуждает Урсулу и ее ЛГБТ-шных друзей подать в отставку. Новая Еврокомиссия заставляет Зеленского пойти на переговоры. И жизнь войдет в норму. Вот и все!" — предложил комментатор Laszlo KRUPPA.

Другой пользователь под ником Norman сообщил, что русские — не враги.

Также об отсутствии удивления протестами в Европе из-за безумного роста цен на энергоносители и продукты заявил в своем комментарии Shiloh.

LuciusAnnaeusSeneca высказал предположение, что при президенте Трампе «никакого конфликта не случилось бы».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, с началом спецоперации на Украине страны ЕС ввели антироссийские санкции, и из-за высоких цен на энергию в Европе стали приостанавливать свою деятельность химические и сталелитейные заводы, бумажные фабрики и компании по изготовлению удобрений.