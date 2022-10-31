Читатели Daily Mail обвинили Украину в срыве зерновой сделки Фото: REUTERS

Читатели британского издания Daily Mail обвинили Украину и президента страны Владимира Зеленского в срыве зерновой сделки и потребовали прекратить поддержку Киева со стороны Британии.

"Путин согласился выпустить корабли с зерном, чтобы накормить весь мир, но украинский президент решил нарушить условия соглашения и атаковал корабли в Черном море. Это же военное преступление!" - отметил Thatsmeback.

"Путин сказал, что, если вы продолжите наносить ракетные удары по мирным кораблям - именно так Украина и поступила, - ему придется запретить им покидать порты, поскольку это слишком опасно. Россия не позволит топить корабли с зерном. Текущая ситуация спровоцирована Украиной", - подчеркнула Lula14.

Ранее читатели Le Figaro обвинили Украину в приостановке зерновой сделки. Многие из них отметили, что действия Москвы логичны.

Напомним, 29 октября в Минобороны РФ сообщили, что Россия решила на время приостановить участие в зерновой сделке. В военном ведомстве пояснили, что это связано с терактом против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".