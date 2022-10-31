Лавров прогнозирует рекордные объемы торговли с Китаем по итогам 2022 года Фото: Shutterstock

Показатели торговли России с Китаем по итогам этого года будут рекордными, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«В прошлом году объем двусторонней торговли достиг исторического показателя, превысив 140 миллиардов долларов. По итогам нынешнего года ожидаем новых рекордных показателей», – сказал дипломат в обращении к участникам конференции Общества российско-китайской дружбы.

Как отметил глава МИД РФ, сотрудничество России и КНР основано на принципах равноправия, доверия и уважения. Он подчеркнул, что торговые отношения между странами развиваются, несмотря на нестабильную ситуацию в мире. Все договоренности в инвестиционной, промышленной и транспортной сферах соблюдаются, а в энергетике укрепляется стратегическое партнерство, добавил министр.

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