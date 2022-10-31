Читатели DM высмеяли Трасс, запаниковавшую после слов Путина о ядерном шантаже со стороны Запада Фото: REUTERS

Читатели Daily Mail оценили поведение бывшего премьер-министра Британии Лиз Трасс, которая в последние дни своего правления внимательно следила за прогнозами погоды и направлением ветра, опасаясь ядерной войны.

"Она еще тупее, чем кажется!" - написал пользователь с ником Luso.

"Бедняжка Лиз, она всегда выглядела оторванной от реальности, тревожась о несуществующей радиации за тысячи километров", - отметил еще один читатель.

Напомним, в сентябре этого года к президент России Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской политике и уже прибег к ядерному шантажу, поскольку высокопоставленные представители стран НАТО говорят о возможности применения против Москвы оружия массового поражения.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия никому не угрожает применением ядерного оружия. По словам представителя ведомства, это в западных столицах вводят в оборот ядерную риторику, пытаясь изобличить Москву