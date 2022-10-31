Посольство России в Латвии осудило снос памятника советским воинам в Даугавпилсе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Латвии прокомментировало снос мемориалов советским солдатам в Даугавпилсе. Как заявили в дипломатическом представительстве, правящая верхушка Латвии продолжает цинично и демонстративно глумиться над памятью павших героев, спасших латышей от истребления.

«Россия неоднократно выступала с жесткими публичными оценками этой постыдной политики, замешанной на пещерной русофобии, национализме и популистских лозунгах. Убеждены, что любые попытки оправдать уничтожение памятников неприемлемы. Такому явлению не должно быть места в цивилизованном мире, независимо от веяний политической конъюнктуры», – сказано на сайте посольства.

В диппредставительстве отметили, что объяснения латвийской стороны, назвавшей памятники советским воинам символом «российской агрессии на Украине и прославления тоталитарных режимов», выглядят нелепо. Кроме того, вызывают тревогу потакание партнеров Латвии по Евросоюзу, подчеркнули в посольстве.

Российские дипломаты призвали мировое сообщество и международные организации дать консолидированную оценку демонтажу мемориалов и усилить воздействие на власти Латвии.

Как писал сайт KP.RU, власти латвийского Даугавпилса в ночь на понедельник, 31 октября, снесли обелиск с лицами советских солдат в сквере Славы.