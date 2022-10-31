Медведев указал на "странные закономерности" в работе украинских ПВО

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев усмотрел "странные закономерности" в том, что чем лучше, по данным украинских СМИ, там работают силы ПВО, тем хуже обеспечение страны электроэнергией и водой.

"Странные закономерности, не укладывающиеся в современную военную и инженерную науку, выявлены на Украине. Чем лучше, по данным украинских изданий, там работают силы ПВО, тем хуже обеспечение страны электричеством и водой", - отметил Медведев в своем Telegram-канале.

Также политик добавил, что "требуется вдумчивое исследование установленного парадокса".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 октября 2022 года можно прочитать здесь.