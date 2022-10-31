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НовостиПолитика31 октября 2022 15:41

Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции приостановку участия России в зерновой сделке

Ранее Песков назвал невозможной реализацию сделки без участия России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции приостановку участия России в зерновой сделке

Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции приостановку участия России в зерновой сделке

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром. Стороны обсудили решение РФ приостановить участие в зерновой сделке.

«31 октября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Обсуждены вопросы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках «черноморской зерновой инициативы», – сказано в Telegram-канале Минобороны РФ.

Как писал сайт KP.RU, накануне Министерство обороны России заявило о приостановке участия в зерновой сделке. Причиной этого стала атака на корабли Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора». Соответствующие указания уже получили российские специалисты, работающие в Совместном координационном центре в Стамбуле, где происходит процесс контроля транспортировки украинского продовольствия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что продовольственная сделка без участия России вряд ли реализуема.