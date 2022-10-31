Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика31 октября 2022 15:55

Россия нарастила экспорт растительного масла

Минсельхоз России заявил об увеличении на треть экспорта растительного масла
Сергей ГАПЧУК
Минсельхоз России заявил об увеличении на треть экспорта растительного масла

Минсельхоз России заявил об увеличении на треть экспорта растительного масла

Фото: Олег УКЛАДОВ

Россия нарастила поставки растительных масел по итогам работы за девять месяцев текущего года, об этом в Телеграм-канале сообщили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

«По итогам девяти месяцев поставки растительных масел увеличились на 29%. Наибольшую долю в реализации занимает подсолнечное масло – 68% всего объема. На рапсовое и соевое масла приходится 19% и 13% соответственно», - приводит данные министерство.

Главным импортером подсолнечного масла является Турция, увеличение поставок составило около 42%.

Как уточняется, Китай увеличил закупку рапсового масла более чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Также ведомство выделило три региона-лидера по экспорту растительных масел — это Ростовская, Калининградская и Белгородская области.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, 2022 год стал самым успешным по урожайности, особенно зерновых. Ожидается, что в России соберут порядка 150 миллионов тонн зерна.

Правительство страны планирует увеличить закупки зерна по приемлемым ценам в интервенционный фонд.