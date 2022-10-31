Россия нарастила экспорт растительного масла

Минсельхоз России заявил об увеличении на треть экспорта растительного масла Фото: Олег УКЛАДОВ

Россия нарастила поставки растительных масел по итогам работы за девять месяцев текущего года, об этом в Телеграм-канале сообщили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

«По итогам девяти месяцев поставки растительных масел увеличились на 29%. Наибольшую долю в реализации занимает подсолнечное масло – 68% всего объема. На рапсовое и соевое масла приходится 19% и 13% соответственно», - приводит данные министерство.

Главным импортером подсолнечного масла является Турция, увеличение поставок составило около 42%.

Как уточняется, Китай увеличил закупку рапсового масла более чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Также ведомство выделило три региона-лидера по экспорту растительных масел — это Ростовская, Калининградская и Белгородская области.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, 2022 год стал самым успешным по урожайности, особенно зерновых. Ожидается, что в России соберут порядка 150 миллионов тонн зерна.

Правительство страны планирует увеличить закупки зерна по приемлемым ценам в интервенционный фонд.