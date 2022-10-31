В работе Instagram* произошел сбой 31 октября 2022 года Фото: REUTERS

В работе соцсети Instagram* сегодня, 31 октября 2022 года, произошел масштабный сбой. Об этом говорят жалобы пользователей на сервисе Downdetector, который отслеживает неисправности в работе интернет-ресурсов.

Сообщения о сбое в работе Instagram на сайте оставили свыше 3-х тысяч человек. Исходя из данных карты на Downdetector, с проблемами, в основном, столкнулись пользователи из Соединенных Штатов.

Большая часть жалоб - 65% - касается работы приложения.

Ранее сообщалось, что сбой в работе TikTok произошел 10 марта 2022. Отмечалось, что самое большое количество жалоб поступало из Соединенных Штатов, Британии, Франции и Нидерландов. На неисправности также пожаловались жители Канады, Швеции, Японии, Финляндии и других государств. В России о проблемах не сообщалось.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России