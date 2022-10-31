Синоптик Вильфанд назвал неокончательным выпавший в Москве снег Фото: Михаил ФРОЛОВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что выпавший накануне снег в Москве снег не является устойчивым или окончательным.

- Осадки прогнозируются еще совсем небольшие сегодня ночью, а дальше, во второй половине 1 ноября осадки прекращаются, и до конца недели их не будет. ...этот снег будет испаряться днем, подтаивать, поэтому этот снег лег неокончательный, - объяснил синоптик в беседе с изданием Lenta.ru.

Вильфанд также рассказал, что температура воздуха в российской столице на протяжении недели будет в пределах от ноля до минус 5 градусов ночью и от ноля до плюс 5 градусов днем.

- Погода переменчивая, ветряная в прямом и переносном смысле этого слова....мы жили до сих пор в сентябрьской погоде. Тот температурный фон, который был в конце прошлой недели, больше соответствовал температурному фону последней декады сентября, погода отставала от своего климатического развития, а сейчас мы пришли к норме, - уточнил метеоролог.

При этом он отметил, что пока говорить о том, что в Центральную часть России пришла зима, еще рано.

Накануне ФАН сообщало, что интенсивные дожди прогнозируются в южной части России. Осадки накроют Калужскую, Воронежскую, Ростовскую области, Крым и Краснодарский край. А вот в Ненецком автономном округе прогнозируется сильный снег и метель.

А недавно телеканал "360" сообщал, что меньше чем через сутки мокрый снег в Москве прекратится и погода немного изменится. По словам синоптика Александра Шувалова, холодная погода установится на всю неделю.