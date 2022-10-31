Россия и Белоруссия собираются создать совместные учебно-боевые центры

РФ и Белоруссия достигли важной договоренности в военной сфере Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий создание совместных учебно-боевых центров Москвы и Минска, которые будут использоваться для обучения военнослужащих армий обоих государств. Соответствующую информацию распространило белорусское государственное информагентство Белта.

В ближайшее время Лукашенко должен подписан соглашение о функционировании данных центра с российским президентом Владимиром Путиным.

Кроме того, переговоры о создании сети подобных центров в скором времени проведут министерства обороны двух государств.

Отмечается, что решение Лукашенко согласовать создание подобных учебно-боевых центров никак напрямую не связано с военной спецоперацией, которую сейчас проводит Россия на территории Украины. Согласно официальным данным, речь идет лишь об "углублении сотрудничества в военной сфере" в рамках Союзного государства РФ и Белоруссии.

Такие процедуры были предусмотрены программами интеграции Москвы и Минска, которые уже давно обсуждаются на уровне администраций Путина и Лукашенко.