Умер Ли Джихан, звезда K-pop погиб во время давки в Сеуле

Ли Джихан

Известный корейский певец и актер Ли Джихан стал одной из 153 жертв, погибших в ходе давки в центре Сеула накануне, 30 октября. Об этом сообщил источник издания Billboard.

Трагедия произошла в ночь с 29 на 30 октября 2022 года на улице, где располагаются развлекательные заведения города. Люди, пришедшие на праздник, скопились в узком переулке, который идет под спуск. Его длина - примерно 40 метров. Падение тех, кто упал первым, вызвало эффект "домино" и последовавшую за ним давку.

Певец Ли Джихан получил известность после участия в телешоу Produce 101, где производился отбор новых участников K-pop коллектива среди 101 претендента. Артист стал лидером второго сезона.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что в 22:00 по местному времени, 16:20 по Москве, 29 октября 2022 года на прогулочной улице южнокорейской столицы Сеула Итхэвон началась давка. В результате произошедшего погибли 153 человека, среди них оказались трое россиянок.