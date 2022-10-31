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НовостиПолитика31 октября 2022 16:38

Политолог Мизин назвал недовольство Байдена Зеленским попыткой показать, что президента США "рано списывать со счетов"

Он также отметил, что сейчас рейтинг Демократической партии постепенно падает вместе с репутацией Байдена
София ГОНЧАРОВА
Политолог Мизин назвал недовольство Байдена Зеленским попыткой показать, что президента США "рано списывать со счетов"

Политолог Мизин назвал недовольство Байдена Зеленским попыткой показать, что президента США "рано списывать со счетов"

Фото: REUTERS

Политолог Виктор Мизин оценил недовольство президента Соединенных штатов Джо Байдена поведением его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Эксперт полагает, что такая позиция - всего лишь попытка показать, что глава США "до сих пор на что-то реагирует". Он также отметил, что сейчас рейтинг Демократической партии постепенно падает вместе с репутацией Байдена, а разговоры об Украине важны для внутриполитической обстановки.

- Рассказы о недовольстве Байдена поведением Зеленского - попытка перехватить лозунг. Это попытка показать, что Байдена еще рано списывать со счетов и что он до сих пор на что-то реагирует, - рассказал Мизин в беседе с NEWS.ru.

Напомним, сейчас республиканцы в США занимают 50 из 100 мест в сенате страны, в то время как демократы представлены 48 сенаторами. Выборы в сенат пройдут 8 ноября 2022 года. Тогда будут избраны 34 из 100 сенаторов.