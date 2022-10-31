Политолог Мизин назвал недовольство Байдена Зеленским попыткой показать, что президента США "рано списывать со счетов" Фото: REUTERS

Политолог Виктор Мизин оценил недовольство президента Соединенных штатов Джо Байдена поведением его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Эксперт полагает, что такая позиция - всего лишь попытка показать, что глава США "до сих пор на что-то реагирует". Он также отметил, что сейчас рейтинг Демократической партии постепенно падает вместе с репутацией Байдена, а разговоры об Украине важны для внутриполитической обстановки.

- Рассказы о недовольстве Байдена поведением Зеленского - попытка перехватить лозунг. Это попытка показать, что Байдена еще рано списывать со счетов и что он до сих пор на что-то реагирует, - рассказал Мизин в беседе с NEWS.ru.

Напомним, сейчас республиканцы в США занимают 50 из 100 мест в сенате страны, в то время как демократы представлены 48 сенаторами. Выборы в сенат пройдут 8 ноября 2022 года. Тогда будут избраны 34 из 100 сенаторов.