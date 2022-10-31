МИД Молдавии объявил сотрудника посольства России в Кишиневе персоной нон грата Фото: Алексей БУЛАТОВ

МИД Молдавии объявил одного из сотрудников посольства России в Кишиневе персоной нон грата, сообщила сегодня, 31 октября, в понедельник пресс-служба ведомства.

Его обязали покинуть границы страны.

Чтобы довести это до сведения российской стороны, в штаб квартиру МИД в Кишиневе был вызван посол России Олег Васнецов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 октября 2022 года можно прочитать здесь.