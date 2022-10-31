Стало известно, какие изменения ждут Twitter после покупки Маском Фото: REUTERS

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск в конце прошлой недели наконец завершил сделку по покупке социальной сети Twitter.

По словам digital-директора коммуникационного агентства Svoboda Agency Марии Сорвачевой, для Маска Twitter - это возможность монетизировать свой постулат об абсолютной свободе слова. Об этом эксперт рассказала в беседе с изданием "Ридус".

Если говорить про конкретные изменения в соцсети, приобретенной миллиардером, то очевидно, что их будет несколько.

- Что касается самих изменений ... Прежде всего, он планирует убрать пожизненные баны для ряда пользователей, например для бывшего американского президента Дональда Трампа, что актуально накануне выборов в Конгресс США. К тому же Маск уже вернул аккаунт Канье Уэсту ... Планируется ввести функцию редактирования публикаций и начать борьбу с ботами... Маск задумывается и по поводу возможности возвращения Vine - коротких видео, - рассказала Сорвачева.

При этом эксперт напомнила, что главной задачей Маска является монетизация Twitter. Так, сейчас обсуждается повышение стоимости платной подписки Twitter Blue, которая будет включать возможность получить верификацию, с 5 до 20 долларов в месяц.