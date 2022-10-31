Министр обороны Турции в разговоре с Шойгу призвал Москву пересмотреть решение по зерновой сделке

Турецкие власти недовольны решением России о выходе из зерновой сделки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства обороны Турции Хулуси Акар считает, что решение России о выходе из "зерновой сделки" и разрыв договоренностей по вывозу зерна из портов Украины было крайне поспешным и неверным. С таким заявлением высокопоставленный турецких чиновник выступил в разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Акар, как отмечает информагентство ТАСС, выступил за то, чтобы Москва пересмотрела бы собственное решение о выходе из "зерновой сделки".

В Минобороны Турции рассчитывают на то, что Россия вернется к заключенным ранее договоренностям и в том или ином виде "зерновая сделка" продолжит существовать.

О решении выйти из соглашения по вывозу зерна из украинских портов Москва официально объявила 30 октября 2022 года.

В качестве повода для данного решения была названа атака Вооруженных сил Украины на корабли российского Черноморского флота, а также попытка боевиков ВСУ атаковать гражданские объекты города Севастополь (все эти попытки были своевременно и оперативно пресечены).