Небензя заявил, что Россия не может разрешить проход судов в Черном море без досмотра

Василий Небензя, фото: пресс-служба постпредства России при ООН

Договоренности по экспорту зерна по Черному морю не должны реализовываться без участия России, сообщил в ходе заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Принятые без нашего участия решения и меры ни к чему нас не обязывают", – сказал он.

Также Небензя добавил, что крест на гуманитарном аспекте зерновой сделки поставила атака ВСУ на Черноморский флот. Он подчеркнул, что РФ не может допустить беспрепятственное прохождение судов без российского досмотра.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 октября 2022 года можно прочитать здесь.