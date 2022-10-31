Зампостпреда США при ООН поддержал решение Москвы передать зерно нуждающимся странам

США неожиданно решили одобрить о поддержать действия России в продовольственной сфере Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты одобряют и поддерживают озвученные Россией намерения бесплатно и на добровольных началах передать наиболее бедным странам мира 500 тысяч тонн зерна. С соответствующим публичным заявлением выступил заместитель постоянного представителя США при Организации объединенных наций (ООН) Джеффри де Лаурентис.

При этом высокопоставленный американский дипломат отдельно подчеркнул, что, по мнению официального Вашингтона, данное правильное и достойное решение Москвы "не может оправдывать блокировку экспорта с Украины".

"Российские власти объявили о намерении передать 500 тысяч тонн зерновых нуждающимся странам. Мы бы приветствовали такой шаг, хотя он и сильно запоздал", - цитирует Де Лаурентиса информагентство ТАСС.

Ранее о готовности РФ передать полмиллиона тонн зерна беднейшим и наиболее нуждающимся в продовольствии мировым государствам сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. По его словам, передача этого зерна будет осуществляться Москвой исключительно на безвозмездной основе.