В Сочи начался саммит по Карабаху с участием Путина, Алиева и Пашиняна

Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян проводят важную трехстороннюю встречу в Сочи Фото: kremlin.ru

В Сочи началась трехсторонняя встреча с участием президента РФ Владимира Путина, азербайджанского президента Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ходе проходящего 31 октября 2022 года саммита стороны обсуждают вопрос урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

"Прямо сейчас Путин, Алиев и Пашинян проводят трехстороннюю встречу в Сочи. Отдельно беседуют главы МИД России, Азербайджана и Армении", - цитирует Пескова телеканал "Звезда".

Официальный представитель Кремля пока не стал уточнять, близки ли стороны к заключению каких-либо конкретных договоренностей по поводу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее армянский премьер Пашинн публично заявил о том, что его и все высшее политическое руководство Армении устраивает вариант договоренностей по карабахскому вопросу, который предлагает Россия.