Минобороны России заявило, что гарантии безопасности в рамках зерновой “черноморской инициативы” отсутствуют Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гарантий безопасности в рамках “черноморской инициативы” нет, до принятия Киевом обязательств маршрут не будет использоваться в военных целях, сообщили в Минобороны РФ.

В прошедшую субботу в российском МИД сообщили, что действие продуктовой сделки решено приостановить на неопределенный срок. В ведомстве уточнили, что 29 октября 2022 года ВСУ под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 октября 2022 года можно прочитать здесь.