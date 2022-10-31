ЛОР Крюков объяснил, что небные миндалины нужно удалять при хроническом тонзиллите Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Директор Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л.И. Свержевского ДЗМ, доктор медицинских наук Андрей Крюков объяснил россиянам, при каких ситуациях необходимо удалять небные миндалины.

По словам доктора, прежде всего стоит помнить, что миндалины являются одним из органов иммунной системы. Однако, при хроническом тонзиллите, когда они перестают выполнять защитные функции и могут привести к серьезным осложнениям, вплоть до сепсиса. Тогда миндалины стоит удалить. Об этом пишет Газета.Ru.

- Когда в верхние дыхательные пути попадают микробы, миндалины помогают формировать местный иммунитет. ... При хроническом тонзиллите защитные механизмы снижаются, а затем миндалины превращаются в очаг хронической инфекции. Это может привести к различным местным осложнениям: паратонзиллярному и парафарингеальному абсцессам, флегмоне шеи, медиастениту и даже сепсису, - объяснил отоларинголог.

Также врач рассказал, что на ранних стадиях с хроническим тонзиллитом можно бороться, например, курсами промывания лакун миндалин. От болезни это не избавит, но зато поможет снизить частоту обострений и отсрочить развитие осложнений.

Ранее "Известия" предупреждали об опасности горячего чая при ангине. По словам ториноларинголога Азы Сайдулаевой, сосуды носоглотки активно реагируют на горячие напитки и расширяются. В воспаленных миндалинах активизируется кровообращение, и инфекция попадает в кровь. В результате это только обостряет заболевание.

Также до этого RT писал, что нервное перенапряжение и стрессы могут негативно сказываться на работе лор-органов. Как объяснил кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев, зачастую эти симптомы пациент может воспринимать как проявления простудного характера.