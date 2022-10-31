Россия приостанавливает движение по коридору безопасности, определенному "черноморской инициативой"

В Минобороны РФ выступили с важным заявлением по поводу приостановки действия "зерновой сделки" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В министерстве обороны России сообщили, что по решению Москвы движение по коридору безопасности в Черном море в рамках "зерновой сделки" будет приостановлено. Об этом говорится в официальном заявлении российского военного ведомства.

"Движение судов по коридору безопасности в Черном море является недопустимым, так как Киев использует его для ведения боевых действий против РФ", - поясняют в Минобороны.

На какой срок будет приостановлено движение судов по коридору безопасности, определенному "черноморской инициативой", пока не сообщается.

Ранее 30 октября нынешнего года Москва сообщила о своем решении приостановить собственное участие в соглашении по вывозу зерна из портов Украины (так называемой "зерновой сделке").

31 октября 2022 года министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе своего разговора с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу дал понять, что считает необходимым пересмотр Россией решения о приостановке участия в "зерновой сделке".