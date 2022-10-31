Туроператор рассказала, что отдых в ноябре в Турции на двоих обойдется от 75 тысяч рублей Фото: Сергей ЕФИМОВ

Недельный отдых для россиян на двоих в Турции с захватом ноябрьских праздников будет стоить от 75 тысяч рублей, а путевка в Египет обойдется минимум в 126 тысяч рублей. Об этом рассказала руководитель направления онлайн-туров TravelBelka Диля Демиденко.

При этом эксперт отметила, что отдых в те же даты в Сочи, Абхазии и Калининградской области обойдется всего в районе 20 тысяч рублей. Об этом пишет Газета.Ru.

Туроператор объяснила, что из-за повышенного спроса на даты ноябрьских праздников и школьных каникул стоимость туров в Турцию и Египет подросла примерно на 10-15%.

- Неделя с захватом ноябрьских в Турции по системе все включено обойдется от 75 тысяч рублей за тур на двоих взрослых. Рекомендую сейчас лететь в Аланию или Анталию, это самые теплые регионы в это время года, можно даже в море купаться, - рассказала эксперт по туризму.

Также в качестве бюджетной альтернативы Демиденко предложила отдых на российских курортах.

- В Сочи и Абхазии могут быть дожди, но там все еще теплая погода, море и горы. Воздух совсем другой и + 16 +17 в среднем. Неделя с перелетами и проживанием обойдется от 19 тысяч рублей на двоих. Или взять тур на неделю на Балтику - путевка будет стоить от 22 тысяч рублей с перелетом и проживанием на двоих, - подытожила специалист.

Накануне "Известия" писали, что отрасль туриндустрии зафиксировала стабилизацию цен на поездки за рубеж из России. В целом тарифы снизились "и в Турцию, и в Казахстан, и в Армению", ситуация стабилизировалась и нормализовалась. Сейчас цены определяются только конъюнктурой рынка, заверяют эксперты.