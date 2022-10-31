Путин сообщил, что Россия, Армения и Азербайджан согласовали совместное заявление по Карабаху

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совместное заявление по Карабаху согласовано, сообщил сегодня, 31 октября, президент России Владимир Путин по итогам встречи с Алиевым и Пашиняном.

Сегодня, 31 октября 2022 года, российский лидер провел переговоры в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Речь шла о подписании документа, который будет положен в основу мирного договора между Ереваном и Баку.

Отмечалось, что после встречи с Николом Пашиняном Путин сегодня же примет президента Азербайджана Ильхама Алиева. А закончится все трехсторонней встречей политиков.

Также ранее Никол Пашинян заявил, что для него “приемлемы те подходы, которые предлагаются российским проектом (а не вариантом из Баку) базовых принципов и параметров” армяно-азербайджанских отношений.

Напомним, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами в ходе вооруженного конфликта в 1992-1994 годах. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию ситуации в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.