Специалисты Роскачества посоветовали держать зарядку смартфона от 20 до 80%, чтобы продлить ее срок службы Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты Роскачества дали советы, как продлить срок службы аккумулятора у смартфона. Для этого нужно держать зарядку на отметке от 20 до 80%.

В среднем срок службы батареи в телефоне рассчитан на 3-5 лет, что равно 500-1000 циклам зарядки. После этого срока вовсе не значит, что аккумулятор перестанет работать, но разряжаться он будет быстрее.

Полная зарядка, как и полная разрядка, не являются критичными для аккумулятора, но изнашивают его быстрее.

- Золотое правило заключается в том, чтобы лавировать в промежутке от 20% до 80%. Поставьте на зарядку, когда показатель упадет ниже 50%, но отключите прежде, чем он достигнет 100%, - сказали «Газете.Ru» специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

А вот когда заряд колеблется в промежутке от 80 до 100%, то износ идет быстрее: лучше небольшие и частые зарядки, чем одна длительная.

Стоит помнить, что аккумулятор не любит сильный холод, из-за долгого нахождения на морозе он теряет свою работоспособность.

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