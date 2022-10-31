Зеленский заявил, что Чехия должна участвовать в подготовке украинских военных

Владимир Зеленский уговаривает Чехию начать оказывать более активную военную помощь Украине Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский всеми силами пытается уговорить чешские власти согласиться начать оказывать более активную военную помощь Киеву - в частности, ему бы хотелось, чтобы Прага принимала непосредственное участие в подготовке боевиков ВСУ.

Об этом Зеленский заявил в ходе своей пресс-конференции, состоявшейся в Киеве по итогам личной встречи украинского лидера с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

"Мы детально обсудили привлечение Чехии к подготовке наших военных и проекты по строительству и ремонту военной техники", - раскрыл Зеленский суть части своих переговоров с чешским премьером.

Он также попытался убедить Фиалу в том, что подготовка бойцов ВСУ с участием чешских военных якобы может быть выгодна не только Киеву, но и Праге.

Эти утверждения Зеленского Фиала комментировать не стал, подчеркнув при этом, что двусторонние переговоры прошли в доброжелательной, уважительной и абсолютно доверительной атмосфере.