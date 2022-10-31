19% российских школ работают в две или три смены Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Большинство школ в России работают в одну смену, но есть и те образовательные учреждения, где учеба ведется в две или даже три смены.

В первой категории 81,1% или 38,4 тысячи школ. А вот в две смены работают 9,1 тысяча образовательных учреждений (18,8%), в три – 0,1% или 68 школ.

Такие данные озвучили в Роспотребнадзоре по итогам сведений за 2021 год. Работать в несколько смен приходится тем школам, где много учащихся и есть необходимость снизить одномоментное пребывание детей, чтобы избежать вирусной нагрузки.

Регионы, где чаще школы работают в две смены:

Чечня - 59,1%,

ЯНАО - 51,2%,

Республика Тыва - 49,7%,

Дагестан - 36,1%,

Ингушетия - 33,8%.

Регионы, где работают школы в три смены:

Дагестан – 33,

Чечня – 25,

Бурятия – 6,

Республика Тыва - 4.

Глава Общественного совета при Минпросвещения России Виталий Сурвилло отметил, что пока темпы строительства новых школ не перекрывают износ старых зданий.

Он подчеркнул, что учитывая взаимозаменяемость зданий, вряд ли удастся к 1 января 2025 года полностью отказаться от вторых смен.

По плану в стране должно быть возведено 1300 новых образовательных учреждений. - Но на практике проблема закрыта не будет. И, скорее всего, останется на уровне 15% (по числу учащихся), – пояснил Сурвилло "Абзацу".