Зеленский сообщил, что подписал с Чехией декларацию о членстве Украины в НАТО

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что подписал с премьером Чехии Петром Фиалой совместную декларацию о членстве Украины в НАТО с целью ускорения интеграции в альянс.

Ранее Фиала и ряд членов чешского правительства прилетели в Киев на переговоры с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

"Сегодня было подписано несколько важных документов. Особенно отмечу нашу совместную декларацию о членстве в НАТО. Это первый такой документ, который мы принимаем в целях ускорения нашей евроатлантической интеграции…", - отметил Зеленский по итогам встречи с Фиалой.

Ранее доктор политических наук Гусев назвал пять причин, почему Украина не нужна в НАТО. В частности, НАТО опасается открытого конфликта с Россией, потому что, если Украину примут, начнет действовать статья Устава, где все члены вступят в войну с Россией. Также вступление Украины спровоцирует кризис глобальной безопасности (Европа никогда не хотела видеть Украину в НАТО и у 30 стран-членов четкая позиция. Они систематически заявляли, что Украина не должна являться членом блока).