Украинские журналисты сообщили о взрыве в Харькове

Мощный взрыв прогремел в Харькове 31 октября 2022 года, заявляют украинские журналисты Фото: REUTERS

В Харькове вечером 31 октября 2022 года прогремел мощный взрыв. Информацию об этом распространили журналисты украинского интернет-издания "Страна.ua".

В материале отмечается, что причиной взрыва мог быть обстрел города, однако никаких официальных подтверждений этому нет.

Кроме того, в публикации украинского не приводится каких-либо подробностей прогремевшего в городе взрыва и его последствий для инфраструктуры Харькова.

Также "Страна.ua" со ссылкой на сообщения очевидцев заявляет и о взрывах, прогремевших в других населенных пунктах Харьковской области Украины.

Ранее власти региона сообщили о том, что 31 октября нынешнего года после утренних масштабных ракетных ударов в Харьковской области возникли проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением. Речь идет о нанесенных Вооруженными силами России новых массированных ракетных ударах по объектам украинской критической инфраструктуры (они являются ответом на террористические действия киевского националистического режима).