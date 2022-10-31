Путин заявил, что только 3-4% вывозимого с Украины зерна шло бедным странам Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин заявил, что процесс вывоза зерна был организован под предолгом обеспечения беднейших стран. Об этом он объявил 31 октября во время выступления на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров России, Армении и Азербайджана.

По словам главы государства, оказалось, что только около 5% шло в пользу беднейших стран.

- Весь этот процесс вывоза зерна был организован под предолгом обеспечения беднейших стран. И мы пошли на это. В целом же выходит так - 34% идет в Турцию, 35% в страны ЕС и только 3-4%, иногда бывало чуть больше, цифра колеблется ... может 5% шло в пользу беднейших стран. Разве для этого мы все это делали? - сказал Путин.

Он также добавил, что атака, которая была предпринята со стороны Украины по кораблям Черноморского флота, "эти беспилотники, и подводные, и воздушные, они частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины".

29 октября в Минобороны РФ сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке. Это связано с терактом против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора". Позже в МИД РФ уточнили, что российская сторона приостанавливает действие продуктовой сделки на неопределенный срок.