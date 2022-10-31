Путин уверен, что в Европе найдутся желающие купить российский газ

Владимир Путин уверен, что европейские государства и компании будут покупать газ у РФ Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин уверен, что европейские государства и коммерческие компании будут приобретать российский газ - "никаких сомнений в этом быть не может". По его словам, для работы с западными партнерами в Турции будет создан газовый хаб.

"Покупатели газа всегда есть. Идеальный первичный источник энергии для перехода к зеленой энергетике. Я знаю, что потребителей много и желающих купить газ много. Что касается Турции как хаба, потому что на прямую работать с европейскими партнерами сложно. Европейцы, как часто бывает, рот закрыли после подрывов газопроводов", - отметил российский лидер в ходе своей пресс-конференции в Сочи, состоявшейся 31 октября 2022 года.

Ранее в Кремле официально подтвердили, что совместной с Турций Москва ведет работу по созданию масштабного газового хаба.

Благодаря данному хабу Россия могла бы перенести утраченный из-за диверсий на трубопроводах "Северные потоки" объем транзита газа в регион Черного моря, создав транспортный узел в Турцию.