Песков заявил, что о дате прямой линии с Путиным сообщат дополнительно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 31 октября заявил, что о точной дате проведения "Прямой линии" с президентом страны Владимиром Путиным сообщат дополнительно.

- Сообщим, - ответил Песков, комментируя вопрос журналистов о том, допускается ли, что прямая линия с Путиным не состояться в 2022 году.

До этого сайт KP.RU писал, что официальный представитель Кремля сообщал, что "Прямая линия" с российским лидером Владимиром Путиным в июне 2022 года не состоится. Тогда же Песков уточнил, что сроки пока не определены, "но активная подготовка ведётся и с технической точки зрения, и содержательной точки зрения".

Напомним, последняя "Прямая линия" с главой государства прошла 30 июня 2020 года. Она длилась ровно 3 часа и 42 минуты. За это время глава государства успел ответить на 68 вопросов граждан. По информации телевизионного канала «Россия-24», всего от граждан государства на прямую линию с Владимиром Путиным поступило 2 290 967 вопросов.