Илон Маск распустил совет директоров Twitter Фото: REUTERS

Американский предприниматель Илон Маск после покупки Twitter распустил совет директоров социальной сети. Об этом говорится в документах, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

- 27 октября в результате заключения сделки ...Маск стал единоличным директором Twitter. В соответствии с условиями соглашения по слиянию в момент завершения сделки лица, которые были директорами, перестали ими быть, - говорится в одном из документов.

Днем ранее газета The New York Times сообщала, что миллиардер распорядился начать сокращение сотрудников приобретенной им компании Twitter. Отмечается, что некоторые отделы должны быть сокращены больше, чем другие. Сейчас у ряда менеджеров запросили списки сотрудников для дальнейшего увольнения.

Ранее Маск заявил, что купил компанию и одноименную социальную сеть Twitter ради сохранения площадки, на которой можно "в здоровой" манере обсуждать самые разные вопросы.