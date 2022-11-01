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НовостиЭкономика31 октября 2022 22:54

AP: Байден пригрозил нефтяным компаниям ввести налог на сверхприбыль из-за цен на бензин

Он отметил, что сейчас нефтяные компании США получают большую прибыль на фоне ситуации на мировом энергетическом рынке
София ГОНЧАРОВА
AP: Байден пригрозил нефтяным компаниям ввести налог на сверхприбыль из-за цен на бензин

AP: Байден пригрозил нефтяным компаниям ввести налог на сверхприбыль из-за цен на бензин

Фото: REUTERS

Американский лидер Джо Байден заявил, что нефтяные компании США получают рекордную прибыль на фоне ситуации на мировом энергетическом рынке, однако при этом они не выполняют свои обязательства по поддержке граждан.

Как сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники в Белом доме, Байден призвал нефтяные компании инвестировать средства в снижение цен на бензин. Ес ли же этого не произойдет, то президент Штатов будет вынужден предложить Конгрессу ввести для них налог на сверхприбыль.

- Я думаю, что их (нефтяных компаний) обязанность - действовать в интересах своих потребителей, своей страны ... Поскольку они не хотят этого делать, ... они будут платить более высокий налог на сверхприбыль, - предупредил Байден.

Летом этого года сообщалось, что средняя стоимость бензина в Соединенных Штатах впервые в истории превысила пять долларов за галлон (3,78 литра). Среди причин такой ситуации эксперты компании называют рост цен на нефть на мировых рынках, сокращение мощностей по ее переработке.