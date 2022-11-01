Украинское СМИ сообщило о взрывах в Николаеве Фото: REUTERS

В ночь на 1 ноября в украинском городе Николаев прогремели взрывы, сообщает украинское издание "Страна.ua".

- "Сообщают о взрывах в Николаеве - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ. Сколько именно раздалось взрывов, в публикации не уточняется. Также неизвестно, есть ли в результате случившегося пострадавшие.

До этого сообщалось, что в ночь на 30 октября 2022 года в четырех областях Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, тревога была объявлена в Сумской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях. Позже воздушную тревогу власти объявляли в Кировоградской области и в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Ранее сайт KP.RU писал, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. По данным украинских СМИ, сирены воздушной тревоги звучали во всех без исключения украинских регионах.