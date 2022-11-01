Слуцкий считает, что Россия способна подать Западу пример в мирном решении конфликтов Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия может подать Западу достойный пример дипломатии в вопросе урегулирования конфликта между Баку и Ереваном.

Он также допустил, что РФ может преподать в этом вопросе "мастер-класс миротворчества".

- Российская сторона последовательно и эффективно проводит линию на примирение двух республик ... Исходя из карабахского кейса, РФ вполне может всему коллективному Западу преподать мастер-класс миротворчества и реальной дипломатии, - написал политик в своем телеграм-канале.

По мнению Слуцкого, сейчас в Госдуме готовы к активному участию в укреплении трехсторонних межпарламентских контактов с Арменией и Азербайджаном.

- Самое важное - фиксация отказа от применения силы и переход к подготовке мирного договора между между сторонами, - отметил депутат.

Ранее сайт KP.RU писал, что 31 октября в Сочи состоялись трехсторонние переговоры России, Армении и Азербайджана. По итогам переговоров сторон президент РФ Владимир Путин заявил, что участникам дискуссии удалось согласовать совместное заявление по Карабаху.