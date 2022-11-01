Назван самый опасный мессенджер Фото: Shutterstock

Эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Андрей Слободчиков рассказал россиянам, какое популярное приложение на самом деле является крайне опасно.

По его словам, речь идет о мессенджере WhatsApp*.

Специалист напомнил, что выявленные недавно уязвимости приложения для обмена сообщениями, фото и видео позволяли запустить произвольный код на устройстве и получить к нему полноформатный доступ. Для этого хакеры начинали видеозвонок или отправляли видео с вредоносным кодом, уточнил он в беседе с агентством "Прайм".

Слободчиков также рассказал пользователям, что причиной утечек обычно становится ошибки со стороны использующих приложение людей, в том числе, отсутствие обновлений приложения.

Накануне Павел Дуров предупредил, что хакеры могут получить доступ ко всем данным на телефоне пользователя через WhatsApp*. Для этого человеку достаточно открыть вредоносное фото или видео, и его личная информация, в том числе данные всех приложений с логинами и паролями, окажутся у преступников. Однако в России приложение пользуется популярностью, и отказаться от него даже ради собственной безопасности готовы далеко не все. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России.