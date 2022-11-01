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НовостиПолитика1 ноября 2022 4:19

Российские снайперы опробуют новую самозарядную винтовку натовского калибра

Апробация пройдет как на полигонах, так и в боевых условиях
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Российские снайперы опробуют новейшую винтовку калибра НАТО

Российские снайперы опробуют новейшую винтовку калибра НАТО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новая высокоточная самозарядная винтовка 308 win, которая отличается калибром стандарта НАТО (7,62 х 51), направлена в Вооруженные силы России на апробацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

По его словам, в частности, российские снайперы воспользуются новым оружием в ходе спецоперации на Украине.

"Снайперы "обстреляют" ее как на полигонах, так и опробуют в реальных боевых условиях", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, в случае, если вердикт по оружию будет положительным, в подразделения направят 100 единиц винтовок 308 win.

Как ранее писал сайт KP.RU, союзные силы в ходе специальной военной операции на Украине успешно применяют самую дальнобойную снайперскую винтовку в мире SVLK-14S "Сумрак".

В частности, используется практика применения различных винтовок в паре, которая ранее применялась за рубежом. Зачастую второй винтовкой становится TSVL-8 M1 "Сталинград" или DXL-5 "Опустошитель".