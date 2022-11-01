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НовостиПолитика1 ноября 2022 5:20

Жители Чехии "сыты по горло" последствиями конфликта на Украине

Seznam Zpravy: жители Чехии сыты по горло последствиями конфликта на Украине
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Многие чехи считают, что украинцы сами должны разбираться со своими проблемами

Многие чехи считают, что украинцы сами должны разбираться со своими проблемами

Фото: REUTERS

Многие жители Чехии уже "сыты по горло" последствиями конфликта на Украине, и все больше людей придерживаются подобной позиции. Об этом говорится в статье журналиста Яна Странски для издания Seznam Zpravy.

По его словам, у населения есть для этого основания, в частности, рост инфляции, особенно, высокая стоимость электроэнергии, что также является следствием ситуации на Украине.

"Чем дальше, тем больше чехов сыты конфликтом на Украине по горло", - констатировал журналист.

По его словам, многие чехи выражают мнение, что украинцы сами должны разбираться в своих проблемах.

Странски также добавил, что сам он подобной позиции не придерживается и призвал правительство "выстоять" в том, что касается украинского кризиса.

Как ранее писал сайт KP.RU, протестующие вышли на улицы Праги, требуя отставки правительства Чехии и призывая к переговорам с Россией. На акцию вышли несколько десятков тысяч человек. Участники акции размахивали чешскими флагами, скандировали лозунги "В отставку, в отставку" и несли плакаты, призывающие к выходу из НАТО и Евросоюза.