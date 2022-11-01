Жители Чехии "сыты по горло" последствиями конфликта на Украине

Многие чехи считают, что украинцы сами должны разбираться со своими проблемами Фото: REUTERS

Многие жители Чехии уже "сыты по горло" последствиями конфликта на Украине, и все больше людей придерживаются подобной позиции. Об этом говорится в статье журналиста Яна Странски для издания Seznam Zpravy.

По его словам, у населения есть для этого основания, в частности, рост инфляции, особенно, высокая стоимость электроэнергии, что также является следствием ситуации на Украине.

"Чем дальше, тем больше чехов сыты конфликтом на Украине по горло", - констатировал журналист.

По его словам, многие чехи выражают мнение, что украинцы сами должны разбираться в своих проблемах.

Странски также добавил, что сам он подобной позиции не придерживается и призвал правительство "выстоять" в том, что касается украинского кризиса.

Как ранее писал сайт KP.RU, протестующие вышли на улицы Праги, требуя отставки правительства Чехии и призывая к переговорам с Россией. На акцию вышли несколько десятков тысяч человек. Участники акции размахивали чешскими флагами, скандировали лозунги "В отставку, в отставку" и несли плакаты, призывающие к выходу из НАТО и Евросоюза.