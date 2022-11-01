Полянский заявил, что Запад не смог опровергнуть свою причастность к атаке на Севастополе

Полянский заявил, что Запад не смог опровергнуть причастность к атаке на Севастополе Фото: REUTERS

Первый заместитель постпреда России при ООН по итогам заседания Совета Безопасности организации Дмитрий Полянский сообщил, что Запад не смог прямо опровергнуть свою причастность к атаке на российский флот в Севастополе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Мы привели факты, опираясь на информацию из Минобороны России, указали на то, что Россия вынуждена приостановить участие в сделке, - написал Полянский. - В ответ, что интересно, мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов. Западные делегации просто возлагали на нас вину "за ситуацию вообще", вспоминали про удары по инфраструктуре на Украине, пугали мировым голодом из-за наших шагов и призывали немедленно вернуться в сделку".

Полянский также отметил, что развивающиеся страны “осторожно акцентирую заинтересованность” посылали сигналы о том, чтобы возобновить сделку в прежнем виде. Он подчеркнул также признание заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, который сказал, что использовать гуманитарные коридоры в военных целях - нарушение договоренностей достигнутых в Стамбуле.

Буквально вчера, 31 октября 2022 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продовольственная сделка без участия России вряд ли реализуема, поскольку становится рискованным проектом.

Напомним, в июле 2022 года отмечалось генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен, что зерновая сделка снизит издержки в экспорте России.