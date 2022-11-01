Военным пенсионерам предлагается сохранить пенсию на время службы по мобилизации. Фото: пресс-служба Госдумы

Пенсию военных пенсионеров следует сохранять при призыве в Вооруженные силы России по частичной мобилизации. Соответствующее предложение сделал глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Об этом сообщает ТАСС.

В письме, направленном на имя помощника президента РФ Максима Орешкина и вице-премьера Дмитрия Григоренко, указывается, что мобилизация не является добровольным трудоустройством. На этом основании предлагается внести в российское законодательства поправки о сохранении пенсии в период нахождения мобилизованных в армии.

Отметим, что, согласно действующим законам, пенсионные выплаты военным пенсионерам, которые попали под мобилизацию, приостанавливаются.

Как ранее писал сайт KP.RU, военные пенсионеры могут попасть под частичную мобилизацию в России, объявленную президентом Владимиром Путиным, если соответствуют ее критериям, в том числе по здоровью и военно-учетной специальности. При желании отправиться в зону проведения спецоперации военный пенсионер может прибыть в военкомат и выразить намерение быть мобилизованным.